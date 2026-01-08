Европа приготовила план сдерживания США при нападении на Гренландию

Politico: Евросоюз разрабатывает план на случай, если США нападут на Гренландию

Европейские страны разрабатывают план по сдерживанию США на случай нападения на Гренландию. Об этом неназванный представитель немецкого правительства рассказал изданию Politico .

«Европейские министры работают над ответом на призыв президента США к захвату датской территории... Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль работает над планом со своими коллегами», — указано в публикации.

Он включает возможное европейское сдерживание в случае американской атаки или захвата Гренландии, а также при усилении присутствия НАТО вблизи острова.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по вопросам Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил, что Америка намерена присоединить остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен жестко осудил заявления президента США Дональда Трампа о возможном включении острова в состав Америки. Он призвал Вашингтон прекратить делать угрожающие заявления и разговоры об аннексии.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил, что Трамп оставляет за собой право применить силу в отношении Гренландии.