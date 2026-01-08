«Он настроен агрессивно». В ЕС начали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Politico: ЕС готовится к конфронтации с США из-за Гренландии

В Европейском союзе предостерегают о возможной конфронтации с Дональдом Трампом из-за его заявлений о Гренландии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. <…> Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», — подчеркнул собеседник издания.

Европейские страны уже готовят план сдерживания США при нападении на Гренландию. Разработкой занимается министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль со своими коллегами.

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником по вопросам Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение Америки присоединить остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен осудил заявления президента США. Он призвал Вашингтон отказаться от угроз и разговоров об аннексии Гренландии.

Ранее газета The Times написала, что Белый дом может присоединить к США Гренландию четырьмя способами. Первый сценарий предлагает силовой захват острова. Американская армия может вторгнуться в страну и оккупировать ее.