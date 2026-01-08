Норвежский премьер задумался об объединении с Данией из-за Трампа

Норвегии следует объединиться с Данией из-за намерения американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере, сообщил телеканал NRK .

Стере провел в Париже переговоры с датским коллегой Метте Фредериксен и поднял в том числе вопрос о планах Белого дома.

«Сейчас настало время объединиться с Данией. <...> Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», — подчеркнул он

Ранее агентство Reuters написало, что американское руководство активно прорабатывает вопрос присоединения Гренландии. Трамп планирует включить остров в состав США до конца своего президентского срока и не вычеркнет этот пункт из повестки Белого дома, несмотря на возражения со стороны лидеров стран Североатлантического альянса.

Госсекретарь Марко Рубио не исключил, что американская сторона может применить силу, чтобы установить контроль над островом.