Власти США обсудили способы приобретения Гренландии

Американские власти обсуждают варианты приобретения Гренландии, среди них и военный. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Трамп и его команда обсуждают несколько вариантов приобретения Гренландии, и „использование американских вооруженных сил всегда остается опцией“, — отметили авторы публикации.

В материале указано, что вопрос приобретения острова не исчезнет из повестки администрации США, вопреки возражениям лидеров стран НАТО. Президент Дональд Трамп рассчитывает решить вопрос о приобретении Гренландии во время нынешнего срока.

Госсекретарь США Марко Рубио на закрытой встрече с конгрессменами заявил, что в Белом доме приоритетом считают покупку острова, а не военное вмешательство.

Власти Гренландии резко раскритиковали заявления Трампа о возможном присоединении острова. Они призвали Вашингтон прекратить угрозы и разговоры об аннексии.