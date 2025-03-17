Трамп пригрозил Ирану последствиями за поддержку хуситов

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и предупредил, что в случае дальнейших нападений Вашингтон ответит силой. Он подчеркнул, что отныне все действия хуситов будут рассматриваться как исходящие от Тегерана.

«Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.

Он отметил, что любая дальнейшая атака или ответ со стороны хуситов будут встречены решительным отпором, и нет гарантии, что на этом все закончится.

Как утверждает Трамп, Иран лишь притворяется, что является невинной жертвой неуправляемых террористов. На самом деле, по его словам, Иран диктует им каждый шаг, снабжая оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой.

С этого момента каждый выстрел, выпущенный хуситами, будет считаться выстрелом, произведенным по приказу руководства Ирана, подчеркнул американский политик.

Ранее Трамп оценил шансы завершения конфликта на Украине как очень хорошие. По словам главы Белого дома, за выходные американская делегация проделала большую работу. Пресс-секретарь президента России заявил, что разговор Владимира Путина с Трампом состоится во второй половине дня 18 марта. Главной темой предстоящего телефонного разговора президентов станет урегулирование украинского кризиса.