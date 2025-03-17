Трамп оценил шансы завершения конфликта на Украине как очень хорошие

Трамп: у США есть очень хороший шанс положить конец конфликту на Украине

У Соединенных Штатов Америки есть очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом во время рейса из Флориды на борту Air Force One заявил американский президент Дональд Трамп, его процитировало агентство Reuters .

Переговоры Трампа и президента России Владимира Путина пройдут 18 марта. Российская сторона эту информацию пока не подтвердила.

По словам главы Белого дома, за выходные американская делегация проделала большую работу.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. Сейчас между Россией и США идут дискуссии о разделении активов, объяснил он.