Трамп анонсировал разговор с Путиным 18 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Во вторник я буду говорить с президентом Путиным. За выходные было проделано много работы», — подчеркнул глава государства на борту Air Force One во время рейса из Флориды в Вашингтон.

Он отметил, что у американской стороны есть очень хорошие шансы остановить конфликт на Украине.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этому конфликту», — добавил Трамп.

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал предстоящий телефонный разговор лидеров России и США позитивным импульсом. По его словам, обе стороны выразили готовность к достижению долгосрочного мира на Украине. Уиткофф допустил, что разговор будет конструктивным и позитивным.