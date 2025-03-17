Путин поговорит с Трампом во второй половине дня 18 марта

Россия и США готовят телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во второй половине дня 18 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Его процитировало РИА «Новости» .

«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — заявил он.

При этом пресс-секретарь российского лидера отказался раскрывать возможные темы для обсуждения, заявив, что повестку таких разговоров никогда не раскрывают заранее.

Ранее такой разговор анонсировал Трамп. Он заявил, что за выходные удалось проделать большую работу и что шансы остановить конфликт на Украине очень высоки.

По мнению российского политолога Геннадия Подлесного, Белому дому этот разговор нужнее, чем Кремлю. Эксперт считает, что Трамп уже готов признать за Россией ее территориальные приобретения — правда, пока только де-факто, а не де-юре.