Песков раскрыл подробности подготовки телефонного разговора Путина с Трампом

Главной темой предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа станет урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

«Такие разговоры могут согласовываться очень быстро», — добавил Песков, отвечая на вопрос, как долго стороны вели подготовку к этому диалогу.

Он также пообещал, что после разговора Кремль проинформирует о его итогах.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что разговор с Трампом состоится во второй половине дня 18 марта, тем самым подтвердив слова главы Белого дома. При этом он не стал раскрывать полную повестку беседы, сообщив, что заранее это никогда не делается.