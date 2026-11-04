Трамп пригрозил демократам правом вето в случае их победы на выборах

Президент США Дональд Трамп перед закрытием избирательных участков по всей стране заявил, что готов наложить вето на законопроекты демократов в случае получения ими большинства в конгрессе. Глава Белого дома признался в этом в телефонном интервью телеканалу CBS .

«У меня есть высшая власть — она называется вето», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что готов наложить вето на законопроекты демократов, если потребуется. По его словам, он приветствует прозвище Мистер Вето, которое характеризует его подход к демократам, если они получат большинство в палате представителей или сенате.

До этого социологи прогнозировали, что республиканцы могут понести потери. В конце октября опрос телеканала показал, что партия Трампа может потерять контроль над палатой представителей.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в конгресс. Фактически это проверка, насколько общество поддерживает действующего лидера. Кроме того, результаты голосования определят баланс политических сил в последние два год президентства Трампа.