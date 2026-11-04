Трамп заявил о приближении России и Украины к соглашению

Россия и Украина близки к готовности заключить соглашение, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Financial Times .

«Думаю, обе стороны уже близки к тому, чтобы сказать: „Давайте заключим соглашение“», — сказал Трамп.

Обозреватели охарактеризовали оценку Трампа как оптимистичную: президент США рассчитывает на продвижение диалога Москвы и Киева. Отдельно о предстоящем дипломатическом контакте сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские представители встретятся с делегациями США и Украины в Абу-Даби 10 и 11 ноября.