«Никакого решения». В Польше заявили о сомнениях Трампа по Украине

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: Трамп пока не решил, что делать с Украиной

Дискуссия в США по поводу урегулирования украинского кризиса продолжится. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что избранный президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения. Об этом сообщила «Украинская правда».

Он призвал не верить анонимным инсайдерам из окружения республиканца. По мнению министра, пообещавший прекратить конфликт на Украине Трамп еще не решил, как именно это сделать. Косиняк-Камыш сообщил, что обсуждения этого вопроса продолжаются.

«Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной», — сказал он.

Косиняк-Камыш заверил, что Польша готова сотрудничать с новой президентской администрацией в США. Его страна рассчитывает на значимую роль в НАТО, тратя 4,7% ВВП на оборону. По мнению министра, если удастся это сделать, голос польского правительства получит больший вес в контактах по вопросу Украины.

Европейские политики попросили республиканца не сворачивать военную помощь Украине. Сам Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал оказать поддержку, но не стал вдаваться в детали.