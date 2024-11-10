В НАТО оценили шансы Трампа уговорить Зеленского отдать Донбасс

Избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров и добиться от последней территориальных уступок. Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис сообщил об этом телеканалу СNN .

По его мнению, с приходом Трампа к власти в Североатлантическом альянсе возрастет напряженность по вопросу спонсирования Украины. Ставридис напомнил, что Трамп отнесся к продолжению военной помощи скептически.

«Трамп подтолкнет обе стороны к тому, чтобы сесть за стол переговоров. В реальности [Россия] в итоге сохранит за собой то, что она сейчас занимает», — сказал он.

Ставридис назвал это не самым худшим исходом для Украины, потому что в обмен на территориальные уступки она в течение трех-пяти лет получит членство в НАТО. Экс-командующий предположил, что именно так завершится украинский кризис.

Примерно треть украинцев согласились пойти на территориальные уступки, сообщили «Известия». Их доля за год увеличилась на 22%.