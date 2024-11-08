Макрон вступился за Украину перед Трампом

WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от РФ в случае переговоров по Украине

Европейские лидеры попросили избранного президента США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине и начали обдумывать варианты на случай его отказа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Политики обсудили на ужине в Будапеште последствия прихода к власти республиканца, который выступил за сокращение трат на Украину и увеличение вклада Европы. Они начали переговоры о том, как помочь киевскому режиму без поддержки США.

Европейские лидеры обратились к Трампу с просьбой не сокращать финансирование. Некоторые попросили также о поддержке Украины в анонсированном переговорном процессе с Россией. Например, так поступил президент Франции Эммануэль Макрон, когда поздравлял американца с победой.

«В ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля», — сообщил источник газеты.

По его словам, Трамп вел себя уклончиво. Политик предпочел слушать и задавать вопросы, но не комментировать украинский вопрос.

Россия готова к переговорам по Украине, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин. Он сказал, что важно вести их на базе стамбульских соглашений.