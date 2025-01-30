Трамп пообещал содействовать отправке тел погибших над Вашингтоном россиян

На борту самолета, столкнувшегося с вертолетом в округе Колумбия, находились граждане нескольких стран, в том числе России. США готовы помочь в отправке их останков на родину, сообщил на брифинге американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил, что не обсуждал авиакатастрофу с президентом России Владимиром Путиным.
Он назвал авиакатастрофу трагедией ужасных масштабов. Причина аварии неизвестна, однако команда Трампа, сказал он, имеет «несколько неплохих идей» на этот счет. Президент США пообещал провести доскональное расследование с привлечением военных и восстановить веру в американские авиаперевозки.
Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines рейса 5342 из Уичито столкнулся с вертолетом при заходе на посадку в аэропорту Рейгана в Вашингтоне. Клуб фигурного катания Бостона сообщил, что 14 из 60 находившихся на борту пассажиров были спортсменами. Среди них — уехавшие из России Вадим Наумов и Евгения Шишкова.
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