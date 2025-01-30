Трамп пообещал содействовать отправке тел погибших над Вашингтоном россиян

На борту самолета, столкнувшегося с вертолетом в округе Колумбия, находились граждане нескольких стран, в том числе России. США готовы помочь в отправке их останков на родину, сообщил на брифинге американский президент Дональд Трамп.

«Мы уже в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать», — сказал он.

Трамп заявил, что не обсуждал авиакатастрофу с президентом России Владимиром Путиным.