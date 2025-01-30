Личности 11 погибших в авиакатастрофе в США фигуристов установили

Shot опубликовал список 11 погибших в авиакатастрофе в США фигуристов

Список 11 фигуристов, которые погибли в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера в Вашингтоне, опубликовал Telegram-канал Shot. Среди них есть имена российских спортсменов Вадима Наумова и Евгении Шишковой.

Жертвами крушения стали Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская. Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли Ливингстон, Лидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей и Анджела Янг. Фигуристы возвращались с чемпионата США.

В ночь на 30 января военный вертолет Black Hawk врезался в гражданский самолет CRJ700 недалеко от аэропорта Рейгана. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

После столкновения воздушное судно раскололось на две части и рухнул в реку Потомак. Согласно последним данным, спасатели извлекли из воды тела 28 погибших.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении отметил, что авиакатастрофу можно было предотвратить.