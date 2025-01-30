Фигуристы Наумов и Шишкова погибли при крушении самолета в США

В США подтвердили гибель Наумова и Шишковой в авиакатастрофе

Тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также шесть фигуристов стали жертвами крушения самолета в Вашингтоне. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Дуг Зегибе.

«Шишкова и Наумов были чемпионами мира по парному катанию 1994 года, чемпионами мира по парному катанию, и они пришли к нам в 2017 году», — сказал он.

По словам Зегибе, сына Шишковой и Наумова на борту самолета не было.

Ранее стало известно, что личности фигуристов, которые погибли в результате авиакатастрофы лайнера в Вашингтоне, установили

Армейский вертолет столкнулся с гражданским самолетом CRJ700 в ночь на 30 января. На его борту летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Воздушное судно рухнуло в реку Потомак.

Позже появились данные, что в самолете находились бывшие российские фигуристы 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов. Оба работали в Ленинграде — Санкт-Петербурге, а в США переехали уже после завершения карьеры, где стали работать тренерами по фигурному катанию.