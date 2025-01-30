США не дали российскому посольству информацию о жертвах авиакатастрофы

США пока не предоставили российскому посольству подтверждений информации о жертвах столкновения самолета с вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом сообщил РЕН ТВ глава экономического отдела дипмиссии Андрей Бондарев.

«На брифинге в аэропорту в час ночи сегодня американцы отказались давать информацию о жертвах, сказали, что с утра сообщат. Пока ждем, у нас подтверждения нет», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на борту разбившегося самолета были россияне, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

По предварительной информации, рейсом могли лететь чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. При этом многие фигуристы, которых по ошибке записали в списки пассажиров, уже опровергли эту информацию.