«Черный ястреб» как причина авиакатастрофы. Что известно о вертолете UH-60 Black Hawk

Американский военный вертолет «Черный ястреб» столкнулся с пассажирским самолетом, заходившим на посадку в Вашингтоне. Оба борта упали в реку, выживших в этой катастрофе, скорее всего, нет. Что известно о вертолете UH-60 Black Hawk, его создании и характеристиках — в материале 360.ru.

Самолет Bombardier разбился над Потомаком: что известно В ночь на 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Рейсовый самолет Bombardier CRJ700, который возвращался из города Уичито (штат Канзас), при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk, выполнявшим учебный полет. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Лайнер при падении раскололся на две части, на борту были 64 человека, включая четырех членов экипажа. Среди пассажиров значились российские фигуристы, а также тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете находились три солдата армии США. Сейчас на месте крушения работают спасатели. Уже достали тела более 30 погибших, также удалось обнаружить черные ящики. Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было избежать, если бы экипаж военного вертолета изменил курс.

Вертолет UH-60 Black Hawk: история создания Многоцелевой вертолет для армии США начали разрабатывать в 1965 году. Новая машина должна была заменить Bell UH-1 — знаменитый «Ирокез», который американцы называли «Хьюи»(от фирмы Bell Helicopter Textron). Компания Boeing попыталась было предложить свои модели, но они не смогли выиграть конкурс у Sikorsky.

Фото: Прототип Sikorsky / Википедия 1/2 Фото: Прототип Boeing / Википедия 2/2

Боевые вертолеты в США неслучайно носят индейские имена. Дело в тактике боя: как коренные американцы, летающие машины чаще всего атакуют противника с фланга и быстро ретируются. Так что новую машину Sikorsky UH-60 назвали Black Hawk в честь Черного Ястреба — военного лидера племени сауков.

Интересно В 1818 году власти штата Иллинойс потребовали от местных индейцев освободить территорию. Группа сауков во главе с Черным Ястребом попыталась отстоять право жить на родной земле, но без поддержки других племен коренных американцев быстро разбили американцы приезжие. Черный Ястреб попал в плен, но его довольно скоро выпустили на свободу, и он спокойно дожил свой век в Айове. В 1818 году власти штата Иллинойс потребовали от местных индейцев освободить территорию. Группа сауков во главе с Черным Ястребом попыталась отстоять право жить на родной земле, но без поддержки других племен коренных американцев быстро разбили американцы приезжие. Черный Ястреб попал в плен, но его довольно скоро выпустили на свободу, и он спокойно дожил свой век в Айове.

Фото: Портрет Черного Ястреба работы американского портретиста Чарльза Берда Кинга из книги «История индейских племен Северной Америки, с биографическими очерками и анекдотами о главных вождях», 1848–1850 года / Википедия

Вернемся к вертолету. Учитывая опыт войны во Вьетнаме, армия требовала улучшения производительности, живучести и надежности новой машины. При этом высота и длина кабины были ограничены: планировалось, что на большие расстояния «ястребов» будут перевозить военные транспортники Lockheed C-130 Hercules. Вертолет поступил на вооружение в армию США в июне 1979 года. Новые игрушки были откровенно дорогими: один «Ирокез» стоил 400 тысяч, тогда как «Черный ястреб» обходился чуть менее полутора миллионов долларов. Правда, и в эксплуатационно-профилактическом ремонте новая машина нуждалась реже.

Фото: Солдаты США грузят гаубицу M1193A на Sikorsky UH-60 Black Hawk во время ежегодных учений, Калифорния, 17 июля 2024 года. Sgt. William Griffin / Global Look Press

Характеристики вертолета UH-60 Black Hawk Разумеется, с момента первого полета UH-60 Black Hawk не единожды модифицировали. Сейчас цена нового «Черного ястреба» начинается от 23 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Машина рассчитана на трех человек экипажа (два пилота и бортовой техник) и 11 солдат либо шестерых раненых на носилках.

Фото: 360.ru

На сегодня у вертолета 28 модификаций под самые разные задачи. Существуют «ястребы» с торпедами, противорадарами, VIP-салоном и скрытыми соплами. Есть специальные медицинские машины, в которых можно проводить операции прямо во время полета, спасательные и полицейские вертолеты.

Фото: Учения батальона медицинской эвакуации на вертолете UH-60 Black Hawk, Род-Айленд, 1 марта 2023 года. Officer Candidate Deirdre Salvas / Global Look Press

Считается, что на вооружении Сил специальных операций США стоит несколько секретных экземпляров «Черных ястребов» — MASM. Их внешний вид считается военной тайной, но во время операции в Пакистане по ликвидации Усамы бен Ладена в мае 2011 года один такой вертолет потерпел аварию (или был сбит). Судя по остаткам хвостовой части, новая конструкция секретной версии UH-60 Black Hawk сильно отличается от стандартной машины. Похоже, вертолет был черного цвета, имел убирающиеся шасси и был «невидимкой».

Интересно Кстати, черный вертолет без опознавательных знаков — один из героев ряда конспирологических теорий в США и Великобритании. Их считают техникой пришельцев или секретной службы «людей в черном» (да, тех самых). Есть даже мнения, что это предвестники апокалипсиса — якобы именно о них толковал в своем Откровении Иоанн Богослов, но по незнанию назвал саранчой. Кстати, черный вертолет без опознавательных знаков — один из героев ряда конспирологических теорий в США и Великобритании. Их считают техникой пришельцев или секретной службы «людей в черном» (да, тех самых). Есть даже мнения, что это предвестники апокалипсиса — якобы именно о них толковал в своем Откровении Иоанн Богослов, но по незнанию назвал саранчой.

Применение UH-60 Black Hawk в бою Вертолеты UH-60 Black Hawk неоднократно задействовали в военных конфликтах. Первым стало вторжение США в Гренаду в октябре 1983 года. Тогда американцы задействовали 32 «Черных ястреба». Как минимум четыре из них были уничтожены, девять — подбиты. Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов на американскую военную базу не вернулись шесть вертолетов, еще несколько разбились во время подготовки и после объявления перемирия. Операция в Сомали в 1993-м стоила Штатам трех машин, еще три пришлось отправлять в ремонт.

Интересно Летом 2021 года, после бегства войск США, новая афганская власть решила использовать UH-60 Black Hawk. Так как у «Талибана»* были еще вертолеты Ми-8 и Ми-17, технику решили сравнить. Оказалось, российские машины более прочные и пригоднее для боевых действий, чем «Черные ястребы». Летом 2021 года, после бегства войск США, новая афганская власть решила использовать UH-60 Black Hawk. Так как у «Талибана»* были еще вертолеты Ми-8 и Ми-17, технику решили сравнить. Оказалось, российские машины более прочные и пригоднее для боевых действий, чем «Черные ястребы».

Фото: Сбитый в Сирии американский вертолет UH-60 Black Hawk, Сирия, 4 февраля 2022 года. Anas Alkharboutli

Уже в XXI веке немало американских «ястребов» было потеряно в Ираке и Афганистане. Впрочем, другие страны, которые применяли UH-60 Black Hawk, во время вооруженных заварушек тоже нередко расставались с хвалеными вертолетами. Говорят, одну машину Штаты подарили разведчикам ВСУ и с тех пор она в «списке желаний» украинских военных. Вне каких-либо конфликтов UH-60 Black Hawk более 30 раз попадали в аварии в разных странах. До сегодняшнего крушения в небе над Вашингтоном еще один UH-60 Black Hawk — он принадлежал Управлению по борьбе с наркотиками Колумбии — разбился возле города Караманты. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

* Запрещенная в России террористическая организация.