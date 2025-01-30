«Черный ястреб» как причина авиакатастрофы. Что известно о вертолете UH-60 Black Hawk
Американский военный вертолет «Черный ястреб» столкнулся с пассажирским самолетом, заходившим на посадку в Вашингтоне. Оба борта упали в реку, выживших в этой катастрофе, скорее всего, нет. Что известно о вертолете UH-60 Black Hawk, его создании и характеристиках — в материале 360.ru.
Самолет Bombardier разбился над Потомаком: что известно
В ночь на 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Рейсовый самолет Bombardier CRJ700, который возвращался из города Уичито (штат Канзас), при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk, выполнявшим учебный полет.
Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Лайнер при падении раскололся на две части, на борту были 64 человека, включая четырех членов экипажа. Среди пассажиров значились российские фигуристы, а также тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете находились три солдата армии США.
Сейчас на месте крушения работают спасатели. Уже достали тела более 30 погибших, также удалось обнаружить черные ящики. Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было избежать, если бы экипаж военного вертолета изменил курс.
Вертолет UH-60 Black Hawk: история создания
Многоцелевой вертолет для армии США начали разрабатывать в 1965 году. Новая машина должна была заменить Bell UH-1 — знаменитый «Ирокез», который американцы называли «Хьюи»(от фирмы Bell Helicopter Textron).
Компания Boeing попыталась было предложить свои модели, но они не смогли выиграть конкурс у Sikorsky.
Боевые вертолеты в США неслучайно носят индейские имена. Дело в тактике боя: как коренные американцы, летающие машины чаще всего атакуют противника с фланга и быстро ретируются. Так что новую машину Sikorsky UH-60 назвали Black Hawk в честь Черного Ястреба — военного лидера племени сауков.
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Вернемся к вертолету. Учитывая опыт войны во Вьетнаме, армия требовала улучшения производительности, живучести и надежности новой машины. При этом высота и длина кабины были ограничены: планировалось, что на большие расстояния «ястребов» будут перевозить военные транспортники Lockheed C-130 Hercules.
Вертолет поступил на вооружение в армию США в июне 1979 года. Новые игрушки были откровенно дорогими: один «Ирокез» стоил 400 тысяч, тогда как «Черный ястреб» обходился чуть менее полутора миллионов долларов. Правда, и в эксплуатационно-профилактическом ремонте новая машина нуждалась реже.
Характеристики вертолета UH-60 Black Hawk
Разумеется, с момента первого полета UH-60 Black Hawk не единожды модифицировали. Сейчас цена нового «Черного ястреба» начинается от 23 миллионов долларов в зависимости от комплектации.
Машина рассчитана на трех человек экипажа (два пилота и бортовой техник) и 11 солдат либо шестерых раненых на носилках.
На сегодня у вертолета 28 модификаций под самые разные задачи. Существуют «ястребы» с торпедами, противорадарами, VIP-салоном и скрытыми соплами.
Есть специальные медицинские машины, в которых можно проводить операции прямо во время полета, спасательные и полицейские вертолеты.
Считается, что на вооружении Сил специальных операций США стоит несколько секретных экземпляров «Черных ястребов» — MASM. Их внешний вид считается военной тайной, но во время операции в Пакистане по ликвидации Усамы бен Ладена в мае 2011 года один такой вертолет потерпел аварию (или был сбит).
Судя по остаткам хвостовой части, новая конструкция секретной версии UH-60 Black Hawk сильно отличается от стандартной машины. Похоже, вертолет был черного цвета, имел убирающиеся шасси и был «невидимкой».
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Применение UH-60 Black Hawk в бою
Вертолеты UH-60 Black Hawk неоднократно задействовали в военных конфликтах. Первым стало вторжение США в Гренаду в октябре 1983 года.
Тогда американцы задействовали 32 «Черных ястреба». Как минимум четыре из них были уничтожены, девять — подбиты.
Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов на американскую военную базу не вернулись шесть вертолетов, еще несколько разбились во время подготовки и после объявления перемирия. Операция в Сомали в 1993-м стоила Штатам трех машин, еще три пришлось отправлять в ремонт.
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Уже в XXI веке немало американских «ястребов» было потеряно в Ираке и Афганистане. Впрочем, другие страны, которые применяли UH-60 Black Hawk, во время вооруженных заварушек тоже нередко расставались с хвалеными вертолетами. Говорят, одну машину Штаты подарили разведчикам ВСУ и с тех пор она в «списке желаний» украинских военных.
Вне каких-либо конфликтов UH-60 Black Hawk более 30 раз попадали в аварии в разных странах. До сегодняшнего крушения в небе над Вашингтоном еще один UH-60 Black Hawk — он принадлежал Управлению по борьбе с наркотиками Колумбии — разбился возле города Караманты. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
* Запрещенная в России террористическая организация.