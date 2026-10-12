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    Трамп понял, что Зеленский полностью недоговороспособен

    Медведчук: Трамп убедился в недоговороспособности Зеленского

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Президент США Дональд Трамп понял, что его украинский коллега Владимир Зеленский полностью недоговороспособен. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

    «Президент США и так долго возился с Зеленским, прежде чем понял его полную недоговороспособность», — заявил он.

    Медведчук указал, что глава киевского режима перекладывает ответственность за украинский конфликт на американского лидера и требует защиты, хотя это не относится к обязанностям Трампа.

    Президент Украины пытается убедить мировое сообщество, что США проявляют слабость, а киевский режим якобы силен и вот-вот победит Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского нет воли к остановке конфликта, поэтому Трамп задумался о смене президента Украины.

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