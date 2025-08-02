Трамп подтвердил, что придвинул атомные подлодки ближе к России

Заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о ядерной угрозе настолько возмутили президента США Дональда Трампа, что он не просто приказал мобилизовать атомные подлодки, а придвинуть их ближе к России. Хозяин Белого дома сообщил об этом в интервью телеканалу Newsmax .

«Они ближе к России. Да, они ближе к России», — сказал он.

Трамп призвал Медведева быть осторожней в высказываниях на тему ядерной войны. Президент объяснил, что отправил две атомные подлодки в «надлежащие районы», чтобы убедиться, что он блефовал. США, по его словам, следует постоянно находиться настороже.

Интернет-перепалка между политиками произошла после поста Медведева, в котором он пригрозил Трампу «Мертвой рукой». Так называлась советская система автоматизированного управления ядерным ударом.

Решение Трампа по подлодкам является лишь демонстрацией силы, уверен политолог Константин Блохин. По его словам, они и так не стояли в гавани и постоянно бороздят моря.