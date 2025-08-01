Политолог Блохин: Россия не та страна, по которой США могли безнаказанно ударить

После перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым президент США Дональда Трамп приказал перебросить две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с 360.ru объяснил, почему слова главы Белого дома — это просто демонстрация силы, которая ни во что не выльется.

«На Россию и США приходится 90% ядерного потенциала. Если они решат вследствие вот этих постов Медведева нанести ядерный удар по России, тогда вообще миру конец. Цивилизация вернется в каменный век. Не выживет никто», — заявил он.

По его словам, Трамп вряд ли начнет глобальную ядерную войну с Россией из-за постов с Медведевым. Подлодки США и так не стоят в гавани, а бороздят морское пространство. Слова Трампа — это отчасти демонстрация силы.

На вопрос, какие «соответствующие регионы» американский лидер мог иметь в виду, обещая направить подлодки, Блохин предположил, что речь идет о Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Натовцы давно делают заявления по Калининграду. Если говорить о Северном Ледовитом океане, то у России там сосредоточена большая военная мощь, вряд ли американцы туда что-то отправят. Политолог отметил, что слова Трампа враждебны, но ни во что не выльются.

«Это бы вылилось, если бы, условно говоря, эти слова были направлены на страну, которая слабее России в десятки раз, по которой они могли бы безнаказанно ударить», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил о высоких рисках вооруженного конфликта НАТО и России на Балтике.