«Димон, жги». Медведева завалили подарками в Telegram из-за Трампа

Пользователи Telegram поддержали Медведева после перепалки с Трампом

Зампреда Совбеза Дмитрия Медведева завалили подарками в Telegram. Российских пользователей мессенджера восхитило, как он смог напугать президента США Дональда Трампа.

Россияне в комментариях поддержали политика одобрительными словами. Среди виртуальных подарков много стикеров в виде взлетающей ракеты.

«Димон, жги. Без твоих твитов и постов вообще будет скучно», — написал один из пользователей.

Еще один комментатор подарил политику стикер медведя с подписью «Лучшему сетевому хулигану».

Накануне Медведев обратил внимание, что Трамп очень быстро меняет мнение о России. По его словам, если республиканца настолько задели слова бывшего российского президента, то это означает, что страна идет верным путем.

В ответ американский лидер обрушился с критикой в адрес зампреда Совбеза. А потом Трамп заявил об отправке двух атомных подводных лодок в определенные регионы на случай, «если подстрекательские слова Медведева окажутся чем-то большим».