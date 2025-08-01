Мир замер в ожидании: Трамп приказал разместить две атомные подлодки после слов Медведева

Президент США Дональд Трамп на фоне спора с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым отдал приказ передислоцировать две атомные подводные лодки. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

«Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки на тот случай, если эти глупые подстрекательские заявления являются чем-то большим», — написал Трамп.

При этом он не уточнил, где именно будут находиться вооружения, но отметил, что подлодки расположены «в соответствующих регионах».

Трамп отметил, что «слова нередко приводят к непредвиденным последствиям», но выразил надежду, что до этого не дойдет.

Перепалку с Медведевым глава Белого дома начала после его слов о том, что России не нужно выдвигать ультиматумы, а каждое такое требование является шагом к войне. После этого Трамп нагрубил зампреду Совбеза России и потребовал, чтобы тот «следил за словами».