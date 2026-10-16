Более 13 тыс. новых машин внесли в реестр такси Петербурга с начала 2026 года

За январь–сентябрь 2026 года в реестр такси Санкт-Петербурга внесли 13,3 тысячи новых автомобилей. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

В результате общее число машин в реестре превысило 67 тысяч — теперь в нем числится 67,1 тысячи автомобилей.

Увеличилось и число официальных перевозчиков. К ним присоединились 32 юридических лица, 761 индивидуальный предприниматель и 3,6 тысячи самозанятых. Всего в городе работают 10,05 тысячи перевозчиков и 17 сервисов заказа такси.

За тот же период Комитет рассмотрел 40,3 тысячи обращений. Они касались государственных услуг в сфере пассажирских перевозок и багажа.

По данным Комтранса, такси остается значимым элементом транспортной системы Петербурга. Главными приоритетами названы легальность, безопасность пассажиров и понятные правила для перевозчиков.