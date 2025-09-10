Трамп отказался комментировать вбросы о российских БПЛА над Польшей

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками. Об этом со ссылкой на видео из соцсетей сообщил Telegram-канал «Соловьев» .

Трампу задали вопрос на улице после выхода из ресторана. Президент оставил его без ответа и проследовал в автомобиль.

Утром 10 сентября глава правительства Польши Дональд Туск сообщил о якобы нарушении воздушного пространства республики. По его словам, военные приступили к уничтожению объектов. Также власти инициировали экстренное совещание совета безопасности.

Журналист Александр Юнашев обратил внимание, что Польша распространила слухи о дронах сразу после появившегося в СМИ плана Европы по разделу территории Украины.

Венгерский лидер Виктор Орбан днем ранее предупредил, что гарантии безопасности Украины от Запада фактически означают раздел страны на три зоны.