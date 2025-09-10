В Польше созвали экстренный совет безопасности после атаки БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет экстренное заседание совета безопасности в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства республики. Об этом в социальной сети X сообщил пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка.

«Премьер-министр Дональд Туск проведет встречу с министрами, ответственными за безопасность государства», — написал он.

Шлапка уточнил, что заседание Совета министров запланировано на 08:00 по местному времени — 09:00 по московскому.

Ранее в среду Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши в среду. Он отмечал, что военные приступили к ликвидации объектов. На фоне этого над частью Польши закрыли небо для самолетов.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши добавили, что часть якобы вторгнувшихся в воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов удалось сбить.