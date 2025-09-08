Орбан предупредил о разделе Украины на 3 зоны

Гарантии безопасности Запада, по сути, будут означать раздел Украины на три зоны. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Видео выступления политика с этим прогнозом опубликовало украинское издание «Страна». Итак, по мнению Орбана, речь будет идти о следующих зонах:

первая — подконтрольная России;

вторая — демилитаризованная (тут Орбан уточнил, что сейчас идут дискуссии о ее размере — от 40-200 километров);

третья — западная зона, «контуры которой мы еще точно не знаем».

Журналисты напомнили, что сейчас в рамках гарантий безопасности западные союзники Киева обсуждают размещение своих военных на Украине. А о создании трех подобных зон уже писали иностранные СМИ. По их информации, демилитаризованную зону может охранять военный контингент стран, не входящих в НАТО.