Орбан предупредил о разделе Украины на 3 зоны

Фото: РИА «Новости»

Гарантии безопасности Запада, по сути, будут означать раздел Украины на три зоны. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Видео выступления политика с этим прогнозом опубликовало украинское издание «Страна». Итак, по мнению Орбана, речь будет идти о следующих зонах:

Журналисты напомнили, что сейчас в рамках гарантий безопасности западные союзники Киева обсуждают размещение своих военных на Украине. А о создании трех подобных зон уже писали иностранные СМИ. По их информации, демилитаризованную зону может охранять военный контингент стран, не входящих в НАТО.

