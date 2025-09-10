Туск заявил о беспрецедентном нарушении воздушного пространства Польши

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили БПЛА, угрозу ликвидируют. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Продолжается операция, связанная с нарушением воздушного пространства Польши. Войска применили вооружения против объектов. Нахожусь в постоянном контакте с министром обороны и президентом. Получил отчет от оперативного командира», — написал он.

Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства Польши, отметил в Х пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка.

«Дональд Туск проводит встречу с ответственными за государственную безопасность министрами. Глава правительства созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00», — указал чиновник.

Пресс-служба аэропорт имени Шопена в Варшаве добавила, что над частью Польши закрыли воздушное пространство.

В оперативном командовании Вооруженных сил страны уточнили, что часть якобы вторгнувшихся в воздушное пространство беспилотников удалось сбить. Идет работа по локализации и определению возможных мест падения объектов, добавили в ведомстве.

На прошлой неделе в Польше также разбился неизвестный летательный аппарат.