Трамп не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне

США и Россия находятся в контакте в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне, но эта тема не обсуждалась на высшем уровне. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом на брифинге.

«Нет [не контактировал с Владимиром Путиным]. Не на эту тему», — ответил он на вопрос журналиста.

Трамп сказал, что американская и российская стороны уже связались друг с другом. Он пообещал содействовать отправке тел погибших россиян на фоне отсутствия прямого авиасообщения.

Столкновение произошло из-за проблем у пилотов вертолета Black Hawk, предположил он. Трамп допустил, что очки ночного зрения могли исказить им обзор.

Самолет Bombardier CRJ700 заходил на посадку в аэропорту Рейгана в Вашингтоне, когда столкнулся с военным вертолетом. Все погибли, в том числе фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Специалисты подняли из реки Потомак черные ящики, которые могут пролить свет на причину авиакатастрофы.