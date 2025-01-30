Версию о мешавших пилотам очках ночного видения оценили в Белом доме

Экипаж военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с самолетом в округе Колумбия, мог использовать очки ночного видения, искажающие обзор. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на брифинге.

«Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти», — заявил он.

Ночь крушения, по словам Трампа, была холодной и ясной, с хорошей видимостью. Он отказался возлагать вину на диспетчера и предположил, что произошли проблемы у пилотов вертолета, потому что они, в отличие от экипажа самолета, имели техническую возможность маневрировать в воздухе.

Black Hawk во время учебного полета столкнулся с летевшим из Уичито самолетом Bombardier CRJ700 в аэропорту Рейгана в Вашингтоне, когда тот заходил на посадку. Оба воздушных судна двигались по стандартным схемам. Дайверы нашли один из черных ящиков.