«Мы гордимся тобой». Стали известны слова Наумова и Шишковой перед гибелью

Наумов и Шишкова перед крушением самолета в США поздравили сына с победой

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов перед гибелью в авиакатастрофе в США признались в любви к сыну Максиму. Об этом сообщил spb.kp.ru.

За несколько дней до трагедии в городе Уичито прошел чемпионат США по фигурному катанию. На нем 23-летний Максим Наумов занял четвертое место и ему вручили оловянную медаль. После небольшой травмы связок для фигуриста это стало лучшим результатом за год. В своих соцсетях он поблагодарил всех, кто помогал ему в тренировках.

Наумов и Шишкова поздравили сына с достижением и это оказалось предсмертным сообщением. Родители отметили, что Максим заслужил место в команде чемпионов четырех континентов.

«Мы гордимся тобой, Максим. Он поднялся на подиум на Национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы», — написали они.

Спустя сутки Наумов и Шишкова погибли в крушении самолета над Вашингтоном. Власти США подтвердили гибель 60 пассажиров и четырех членов экипажа. Также среди них был экс-фигурист Александр Кирсанов.