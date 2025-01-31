Черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета вытащили из реки

Бортовые самописцы потерпевшего крушение пассажирского самолета извлекли из реки Потомак рядом с Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал CNN.

В офисе сенатора от штата Вашингтон Марии Кэнтвелл заявили, что регистраторы полетных данных с рейса CRJ 700 обнаружили в реке Потомак.

Там же отметили, что это важный шаг в расследовании причин катастрофы, ведь изучение устройств может предоставить важные данные о произошедшем.

Как уточнил телеканал ABC News, специалисты речевой и параметрический самописцы. Их отправили на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием авиакатастрофы.

Крушение произошло в ночь на 30 января. Военный вертолет врезался в гражданский самолет недалеко от аэропорта Рейгана. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Работающие на месте специалисты вытащили из реки Потомак более 30 тел.