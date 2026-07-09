Трамп назвал американские удары по Ирану возмездием за атаки в Ормузском проливе

Удары ВС США по Ирану — это акт возмездия за атаку Тегерана на суда в Ормузском проливе. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

«Это возмездие за вчерашние бомбардировки кораблей Ираном. Если это повторится, станет гораздо хуже», — написал американский лидер.

О предстоящих ударах по Ирану Трамп сообщил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Он заявил, что Штаты нанесут мощный удар, а потом «посмотрим, что получится».

Режим прекращения огня между США и Ираном перестал действовать, отметил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре.

Удары по Ирану возобновились в ночь на 8 июля. Удары США назвали ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.