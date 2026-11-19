Путин заявил, что Россия стремится оставаться открытой миру
Россия намерена сохранять открытость для мира, наращивая свой экономический потенциал. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита АТЭС, его процитировало РИА «Новости».
«В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию», — сказал он.
По его словам, Россия входит в список ведущих мировых экономик, ВВП государства в реальном выражении вырос более чем на 10%.
Накануне президент отметил, что в европейских странах уровень жизни неуклонно снижается, растут инфляция и долговая нагрузка. Все это негативно отражается на европейском бизнесе и гражданах.
Пленарное заседание — центральное мероприятие форума АТЭС. В числе его участников — председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.