Россия намерена сохранять открытость для мира, наращивая свой экономический потенциал. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита АТЭС, его процитировало РИА «Новости» .

«В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию», — сказал он.

По его словам, Россия входит в список ведущих мировых экономик, ВВП государства в реальном выражении вырос более чем на 10%.

Накануне президент отметил, что в европейских странах уровень жизни неуклонно снижается, растут инфляция и долговая нагрузка. Все это негативно отражается на европейском бизнесе и гражданах.

Пленарное заседание — центральное мероприятие форума АТЭС. В числе его участников — председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.