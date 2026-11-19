Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне провели двустороннюю встречу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Беседа глав государств прошла в Центре международных обменов в Шэньчжэне. Перед этим президенты участвовали в пленарном заседании саммита АТЭС.

Трамп на встрече заявил, что у него сложились отличные отношения с российским лидером.

«У нас отличные отношения на протяжении многих лет», — подчеркнул глава Белого дома.

Также американский президент поделился ожиданиями от разговора с Путиным.

«Мы давно знаем друг друга. Думаю, может выйти много замечательного, по крайней мере, начаться», — добавил он.

Краткая встреча Путина и Трампа проходит в преддверии трехстороннего мероприятия с участием главы КНР Си Цзиньпина