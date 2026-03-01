Поплавская призвала Трампа ударить по Украине за мечты о ядерном оружии

Власти Украины, так же как Ирана, грезили о ядерном оружии, однако США атаковали только последних. Актриса Яна Поплавская призвала американского президента Дональда Трампа действовать более решительно по отношению к киевскому режиму. Она заявила об этом в телеграм-канале .

По ее мнению, верховный лидер Ирана Али Хаменеи скорее мертв, чем жив, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского. Поплавская выразила сожаление о том, что главу киевского режима не ликвидировали, и указала на нестыковки в отношении США к двум странам со схожими интересами.

«США атакуют Иран за его желание обладать ядерным оружием. Зеленский спит и видит, что Франция и Британия дадут ему ядерное оружие. Трамп, чего ты ждешь?» — заявила актриса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в намеренном игнорировании гибели иранских женщин и детей. По предварительным данным, жертвами бомбардировок стали более 200 человек.