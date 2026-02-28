Иран выступил с заявлением об обогащении урана

Глава МИД Аракчи: Иран не откажется от права на обогащение урана

Иран не намерен отказываться от своего права на обогащение урана. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Аракчи, его слова привел телеканал NBC News .

«Мы сообщали американским переговорщикам, что готовы на все, чтобы доказать мирный характер ядерной программы. Но мы не отказываемся от права на обогащение урана», — сказал он.

США и Израиль утром 28 февраля начали против Ирана операцию «Эпическая ярость». Республика в ответ атаковала американские базы в пяти странах Ближнего Востока.

Жертвами ударов Ирана стали минимум 200 военнослужащих США. В КСИР отмечали, что значительная часть выпущенных Израилем и США ракет по Ирану не достигла целей.

Иран возложил на Соединенные Штаты полную ответственность за эскалацию конфликта. Над страной закрыли воздушное пространство. Власти Ирана предупредили, что считают законными целями государства, помогающие атакам американцев и Израиля.