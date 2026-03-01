Запад обвинили в игнорировании погибших в Иране женщин и детей

Захарова: Запад намеренно не заметил погибших из-за США женщин и детей в Иране

При бомбардировке Ирана погибли женщины и дети. Страны Запада намеренно проигнорировали этот факт и вряд ли заметят потери в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Росии Мария Захарова в программе «Соловьев Live» .

«На сегодняшний момент эту информацию они не заметили. Об убитых детях, о по-настоящему не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных, социальных объектах», — сказала она.

Захарова уверена, что страны Запада намеренно уделили жертвам среди гражданского населения крайне мало внимания. Союзники США буквально не заметили погибших женщин и детей.

Иранский Красный Полумесяц начитал более 200 погибших и почти 750 пострадавших под американскими и израильскими ударами 28 февраля. Разрушения зафиксировали в 24 провинциях из 31. Среди жертв мог быть Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.