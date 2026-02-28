Число жертв бомбардировок в Иране превысило 200 человек

Иранский Красный Полумесяц сообщил о гибели 201 человека от атак США и Израиля

Представитель Иранского Красного Полумесяца Моджтаба Халеди заявил о 201 погибшем в результате бомбардировок со стороны США и Израиля. Об этом сообщила Би-би-си .

По оценкам Иранского Красного Полумесяца, 28 февраля погибли 201 человек, еще 747 получили ранения. Халеди уточнил, что данные о пострадавших предварительные и могут измениться.

Из 31 провинции Ирана, по словам представителя организации, пострадали 24. Масштаб разрушений оценят позже.

Ранее ЦАХАЛ показал кадры атаки на Иран. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о смерти двух командиров, но опроверг гибель верховного лидера Али Хаменеи.

При ответных ударах Ирана по американских базам погибли около 200 военнослужащих. Высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу CNN, что Штаты нарастят бомбардировки, которые пройдут в два этапа до двух дней каждый.