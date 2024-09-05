Песков призвал всех влюбиться в смех Харрис

Пескову понравился смех Харрис после слов Путина на ВЭФ

Смех кандидата в президенты США Камалы Харрис понравился пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом он сам рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Теперь уже да, (нравится — прим. ред.). Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь», — заявил официальный представитель Кремля.

Он сказал об этом после того, как президент Владимир Путин назвал смех Харрис заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в американские лидеры все хорошо, считает глава государства.

Путин выразил надежду на отказ Харрис от санкционной политик экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах, сообщил RT.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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