Смех кандидата в президенты США Камалы Харрис понравился пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом он сам рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Теперь уже да, (нравится — прим. ред.). Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис теперь», — заявил официальный представитель Кремля.

Он сказал об этом после того, как президент Владимир Путин назвал смех Харрис заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в американские лидеры все хорошо, считает глава государства.

Путин выразил надежду на отказ Харрис от санкционной политик экс-президента США Дональда Трампа в случае победы на выборах, сообщил RT.