«У нее все хорошо». Путин оценил заразительный смех Харрис

Путин оценил смех Харрис и заявил, что у нее все хорошо

У кандидата в президенты США Камалы Харрис заразительный смех. О том, что это значит, рассказал президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

В первую очередь глава государства напомнил, что американский лидер Джо Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис.

«Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо», — заявил Путин.

По его словам, экс-президент США Дональд Трамп ввел против России столько санкций, сколько не вводил ни один лидер. Если у Харрис все хорошо, возможно, она воздержится от таких действий, допустил Путин.

В рамках форума глава государства рассказал о выходе российской экономики на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Первое место занял Китай, второе — США, третье — Индия.