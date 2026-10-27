Толпа ворвалась в студию телеканала Informer в Белграде после поражения Вучича

Участники протестов в Сербии ворвались в офис телеканала TV Informer после того, как экс-президент республики Александр Вучич признал поражение его партии на парламентских выборах. Об этом сообщил телеканал N1 .

В студию проникли около 20 человек. Они ругались с владельцем телеканала Драганом Вучичевичем и сотрудниками, пока на место не прибыла полиция. Правоохранители вывели протестующих их офиса.

«В какой-то момент произошла потасовка между гражданами и сотрудниками Министерства внутренних дел», — добавил телеканал.

Ранее победу на парламентских выборах одержала партия «Студенческий список». Республиканская избирательная комиссия подтвердила, что политическая сила набрала 52,54% голосов.

«Объединенная Сербия» Вучича получила 39,29%, экс-лидер страны заявил о проигрыше. Он поздравил главу коалиции с победой и уточнил, что фракция вырвалась вперед в голосовании благодаря огромной внешней поддержке.