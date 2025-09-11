Time посвятил обложку убитому стороннику Трампа
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную консервативному активисту Чарли Кирку, убитому стороннику президента США Дональда Трампа. Публикацию разместили на сайте издания.
«Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия политического насилия», — говорится в подписи к обложке номера. Фотографию с последнего выступления Кирка закрасили красным.
Редакция Time подчеркнула, что убийство Кирка станет не только трагедией, но и событием, которое приведет большое число американцев к еще большей радикализации.
В ходе выступления в Университете Юты 10 сентября Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Активиста экстренно доставили в больницу в критическом состоянии, но он умер, несмотря на усилия медиков.
По данным полиции, выстрел в Кирка совершили с расстояния около 180–200 метров с крыши соседнего кампуса университета. По последней информации, стрелка задержали, он находится под стражей.