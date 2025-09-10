Стало известно о состоянии Чарли Кирка после покушения

Основатель организации Turning Point и соратник президента США Дональда Трампа республиканец Чарли Кирк скончался после покушения, произошедшего на многолюдном митинге. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на врачей, но информация официально не подтверждена.

На американского консерватора совершили покушение, когда он выступал в кампусе Университета Юта Вэлли. Политика ранили выстрелом в шею, его доставили в больницу в критическом состоянии. Стрелка задержали на месте атаки.

«Он в больнице, и мы молимся за него», — заявил NBC News представитель Turning Point USA.

По данным Associated Press, состояние Кирка критическое.

По словам свидетеля Джастина Хикенса, находившегося примерно в 20 метрах от места стрельбы, на мероприятии отсутствовали металлодетекторы, хотя сам Кирк обеспечивал безопасность.

Журналистка Deseret News Ева Терри описала стрелка, отметив, что это был пожилой мужчина в возрасте от 50 до 60 лет, «одетый во что-то вроде рабочей униформы», сообщила газета The Guardian.

Кирк известен тем, что выступал против финансирования Украины в ущерб американским национальным интересам. ФБР уже расследует это дело.