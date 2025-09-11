Подозреваемого в убийстве активиста Кирка задержали

Подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка в Университете штата Юта уже задержали. Об этом директор ФБР Кэш Патель сообщил на своей странице в соцсети Х .

«Фигурант (расследования об — прим. ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей», — написал он.

Американские власти также сообщили, что расследовать убийство консервативного активиста будет департамент общественной безопасности штата Юта совместно с ФБР.

По мнению губернатора штата Юта Спенсера Кокса, это политическое убийство. Это была «целенаправленная атака на одного человека». Кроме того, он отметил, что власти США не считают, что в убийство Кирка мог быть вовлечен второй человек.

Он добавил, что сейчас активно ищут всех, у кого имеется хоть какая-то информация, связанная со стрельбой в университетском кампусе.

Чарли Кирку выстрелили в шею во время выступления на массовом мероприятии. Он скончался в больнице.