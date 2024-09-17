«Хезболла» возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль

«Хезболла» официально обвинила Израиль в причастности к взрывам пейджеров. Шиитское ливанское движение подтвердило гибель нескольких человек и пригрозило «возмездием».

«Изучив все текущие факты о гнусном нападении, <…> мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей», — процитировало представителей движения РИА «Новости».

В результате массовой детонации пейджеров в Ливане погибли девять человек, это подтвердил министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд. Известно минимум об одном умершем ребенке.

Министерство иностранных дел Ливана назвало взрывы «опасной и преднамеренной эскалацией со стороны Израиля», которая «сопровождалась угрозами Израиля расширить войну против Ливана в крупных масштабах», сообщило агентство Reuters. Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад сообщил, что в результате взрывов пострадали 2750 человек, 200 из них находятся в критическом состоянии.