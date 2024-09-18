«Барабаны войны стучат». Что ждет Ближний Восток после подрыва пейджеров «Хезболлы»

В этих пейджерах, пояснил эксперт, была заложена капсула для самоликвидации, ведь устройство содержало секретную информацию.

«Если, допустим, боевик погибнет или если его захватят в плен и возьмут его пейджер, то включается механизм самоликвидации — пейджер разорвет, и информация не станет доступной врагу. Такая возможность технически там заложена», — отметил Станкевич.

По его мнению, каким-то образом хакеры, связанные с израильскими спецслужбами, получили доступ к устройствам и смогли дистанционно запустить систему. Политолог предположил, что информацию мог передать внутренний агент, причастный к штабу электронного управления.

«Барабаны войны стучат сейчас по всему Ливану, готовится какая-то акция возмездия. Дело и так шло к военному столкновению между армией Израиля и формированиями „Хезболлы“, теперь это столкновение, видимо, ускорится и будет еще более жестким. Можно прогнозировать, что будут и попытки проведения каких-то терактов. Словом, ничего хорошего ждать не приходится, конфликт на Ближнем Востоке вступает в новую стадию эскалации», — подчеркнул историк.

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением «Хезболла». Минимум девять человек погибли, пострадали около четырех тысяч. Агентство Reuters выяснило, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч устройств.