Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для россиян

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия выступили против предложения ЕС о новых ограничениях на выдачу виз россиянам. Об этом сообщил греческий информационный сайт pronews.gr.

Греция впервые с 2022 года заблокировала решение ЕС о новых санкциях против России.

«В частности, она отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России. Эти ограничения привели бы к катастрофическим последствиям для туризма в регионах, где еще есть российские туристы, например на Ионических островах», — указали в материале.

Россияне тратят в среднем 1300 евро в день, тогда как обычный турист оставляет около 567. До 2015 года траты россиян составляли около 900 евро, а другие туристы в Греции — в среднем порядка 600.

По версии издания, без долгосрочных виз туризм в Греции и русская община сильно пострадают. Россия также ограничит въезд грекам, что усугубит падение экспорта.

Кроме Греции, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где у 10% населения российские паспорта, вето не применил.

Ранее еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер заявил, что Евросоюз не может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. Бруннер добавил, что ЕС обнародует новую стратегию по визам в конце года. Однако, по его словам, она будет больше сосредоточена на вопросах миграции.