Сегодня 13:02 Срочно менять паспорт? В четырех странах ЕС с октября будут новые правила для россиян Четыре страны ЕС с октября прекратят принимать старые загранпаспорта россиян Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С октября 2026-го Бельгия, Люксембург, Голландия и Швеция прекратят принимать российские загранпаспорта старого типа (без биометрии). Информацию об этом опубликовала Еврокомиссия. Подробнее — в материале 360.ru.

Будут ли принимать старые паспорта? Как отметили в Российском союзе туроператоров (РСТ), для трех стран — Бельгии, Люксембурга и Нидерландов — исключений в переходный период не предусмотрено. В Швеции до конца 2026 года старый паспорт примут, но лишь при условии, что шенгенская виза или местный ВНЖ были оформлены раньше 1 октября. С момента вступления новых правил отказ в признании российских пятилетних паспортов коснется уже 15 европейских стран. «Решение четырех стран нельзя назвать неожиданным. Это не единый запрет на уровне всего Евросоюза, а продолжение последовательного процесса, в рамках которого отдельные европейские государства меняют правила признания российских небиометрических паспортов», — сказал руководитель визового агентства Visantium, эксперт РСТ Егор Кайль.

Фото: РИА «Новости»

Зачем переходить на биометрию? Он отметил, что в каждой стране могут быть свои нюансы и требования, поэтому путешественникам стоит сверяться с правилами именно для своего маршрута. Специалист предупредил, что даже действующая шенгенская виза не дает гарантии на въезд, если страна не принимает паспорт, в который она вклеена. К тому же носитель визы даже при поездках внутри Шенгенской зоны может столкнуться с проверками от авиаперевозчика, полицейских или властей государства, в которое он прибыл. «Туристам, которые пользуются пятилетними загранпаспортами, разумно заранее оформить биометрический документ», — сказал Кайль. По его словам, это особенно важно для тех, кто часто ездит в Европу или планирует поездки в несколько государств. Своевременная замена защитит от проблем с покупкой билетов или получением визы.

Фото: РИА «Новости»