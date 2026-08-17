Срочно менять паспорт? В четырех странах ЕС с октября будут новые правила для россиян
Четыре страны ЕС с октября прекратят принимать старые загранпаспорта россиян
С октября 2026-го Бельгия, Люксембург, Голландия и Швеция прекратят принимать российские загранпаспорта старого типа (без биометрии). Информацию об этом опубликовала Еврокомиссия. Подробнее — в материале 360.ru.
Будут ли принимать старые паспорта?
Как отметили в Российском союзе туроператоров (РСТ), для трех стран — Бельгии, Люксембурга и Нидерландов — исключений в переходный период не предусмотрено. В Швеции до конца 2026 года старый паспорт примут, но лишь при условии, что шенгенская виза или местный ВНЖ были оформлены раньше 1 октября.
С момента вступления новых правил отказ в признании российских пятилетних паспортов коснется уже 15 европейских стран.
«Решение четырех стран нельзя назвать неожиданным. Это не единый запрет на уровне всего Евросоюза, а продолжение последовательного процесса, в рамках которого отдельные европейские государства меняют правила признания российских небиометрических паспортов», — сказал руководитель визового агентства Visantium, эксперт РСТ Егор Кайль.
Зачем переходить на биометрию?
Он отметил, что в каждой стране могут быть свои нюансы и требования, поэтому путешественникам стоит сверяться с правилами именно для своего маршрута.
Специалист предупредил, что даже действующая шенгенская виза не дает гарантии на въезд, если страна не принимает паспорт, в который она вклеена. К тому же носитель визы даже при поездках внутри Шенгенской зоны может столкнуться с проверками от авиаперевозчика, полицейских или властей государства, в которое он прибыл.
«Туристам, которые пользуются пятилетними загранпаспортами, разумно заранее оформить биометрический документ», — сказал Кайль.
По его словам, это особенно важно для тех, кто часто ездит в Европу или планирует поездки в несколько государств. Своевременная замена защитит от проблем с покупкой билетов или получением визы.
Везде свои правила
В РСТ порекомендовали туристам сверяться с действующими правилами для страны въезда и для транзита. Порядок признания паспортов и послабления могут быть разными. При подготовке маршрута также надо принимать во внимание условия авиакомпаний и возможные изменения на внутренних границах Шенгенской зоны.
Однако внедрение европейской системы въезда и выезда EES не говорит об автоматическом аннулировании старых паспортов. Главным критерием остается позиция конкретного государства.
На фоне роста списка государств с такими правилами владельцам российских пятилетних загранпаспортов стоит оценить их актуальность для планируемых путешествий и, если нужно, перейти на биометрические документы.